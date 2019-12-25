Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном

Бывший президент США Дональд Трамп раскрыл детали своего разговора с председателем КНДР Ким Чен Ыном в 2017 году. Об этом он рассказал в интервью стримеру Эдину Россу.
По словам Трампа, лидер Северной Кореи заявил. что у него "на столе есть красная кнопка". Трамп ответил ему, что у него есть такая же кнопка, которая отличается в размерах и тем, что "она работает". Также экс-президент США рассказал, что включил Ким Чен Ыну песню Элтона Джона Rocket man.
Ранее Трамп заявил, что отказался бы от поста президента в случае проблем со здоровьем.
Фото: YouTube / Adin Live
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