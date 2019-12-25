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Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном
Сегодня, 10:42
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Трамп раскрыл детали своего разговора с Ким Чен Ыном

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Он также рассказал, какую песню включил лидеру КНДР.

Бывший президент США Дональд Трамп раскрыл детали своего разговора с председателем КНДР Ким Чен Ыном в 2017 году. Об этом он рассказал в интервью стримеру Эдину Россу.

По словам Трампа, лидер Северной Кореи заявил. что у него "на столе есть красная кнопка". Трамп ответил ему, что у него есть такая же кнопка, которая отличается в размерах и тем, что "она работает". Также экс-президент США рассказал, что включил Ким Чен Ыну песню Элтона Джона Rocket man.

Ранее Трамп заявил, что отказался бы от поста президента в случае проблем со здоровьем.

Фото: YouTube / Adin Live

Теги: дональд трамп, ким чен ын, кндр, сша, экс-президент
Категории: Лента новостей, Новости России,

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