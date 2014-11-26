Трамп заявил, что отказался бы от поста президента в случае проблем со здоровьем

Экс-глава США готов пройти когнитивный тест на умственные способности.

Дональд Трамп заявил, что в том случае, если у него были бы проблемы со здоровьем, иностранный политик бы отказался от должности президента страны. Соответствующее заявление сделал бывший лидер Белого дома и кандидат в президенты от Республиканской партии во время выступления на ежегодной конвенции Национальной ассоциации темнокожих журналистов, организованной в Чикаго. Гость мероприятия отметил, что готов пройти когнитивный тест.

Да, я бы сделал это, если бы я понял, что не справляюсь. Я хочу, чтобы любой, кто баллотируется на пост президента, прошел тест на профпригодность, я думаю, это отличная идея. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что выборы главы государства в США пройдут 5 ноября. Предполагалось ранее, что Демократическую партию на них будет представлять действующий глава государства Джо Байден. Однако после провального телевизионного выступления на июньских дебатах с республиканцем Дональдом Трампом в среде сторонников движения стали все громче звучать призывы к нему отказаться от борьбы. Теперь их основная ставка делается на вице-президенте страны Камалу Харрис.

Трамп обвинил Харрис в желании сделать США коммунистическими.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour