Глава США рассказал, что встречался с Владимиром Зеленским в Давосе.

Параметры возможного мирного соглашения по урегулированию регионального конфликта на украинской территории в настоящее время хорошо известны, они обсуждаются делегациями более полугода. Соответствующее заявление журналистам в ходе брифинга на борту номер один Air Force One сделал американский президент-республиканец Дональд Трамп. Иностранный политический лидер отметил, что его коллега Владимир Зеленский готов заключить сделку с Россией. Он добавил, что на встрече с главой Украины в швейцарском городе Давосе оппонент подтвердил, что хочет "заключить сделку". По оценке главы Белого дома, к такому же шагу в отношении заключения договоренностей с Киевом готов и Владимир Путин.

Параметры возможных договоренностей известны. <...> Мы обсуждали то, что обсуждалось на протяжении шести-семи месяцев. Он приехал и сказал, что хочет заключить сделку. Дональд Трамп, президент США

Трамп заявил, что диктаторы иногда нужны у власти.

Фото и видео: Белый дом