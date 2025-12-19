Американский лидер ответил тем, кто называет его диктатором.

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктаторы иногда нужны у власти. Об этом он рассказал в рамках своего выступления перед бизнес-лидерами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Американский лидер ответил тем, кто называет его диктатором на фоне планов Вашингтона включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что до этого у него была отличная речь, которая получила отличные отзывы. Он также заявил, что диктатура иногда необходима.

Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле. Это не связано с консерватизмом, либерализмом или чем-либо еще. Дональд Трамп, президент США

Фото: YouTube / The White House