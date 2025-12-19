  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп заявил, что диктаторы иногда нужны у власти
Сегодня, 7:53
41
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Трамп заявил, что диктаторы иногда нужны у власти

0 0

Американский лидер ответил тем, кто называет его диктатором.

Президент США Дональд Трамп заявил, что диктаторы иногда нужны у власти. Об этом он рассказал в рамках своего выступления перед бизнес-лидерами на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Американский лидер ответил тем, кто называет его диктатором на фоне планов Вашингтона включить Гренландию в состав Соединенных Штатов. Трамп подчеркнул, что до этого у него была отличная речь, которая получила отличные отзывы. Он также заявил, что диктатура иногда необходима.

Иногда нужен диктатор. В этом случае они так не скажут. Это все здравый смысл. Все основано на здравом смысле. Это не связано с консерватизмом, либерализмом или чем-либо еще.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Песков прокомментировал слова Трампа о секретном оружии.

Фото: YouTube / The White House

Теги: диктатура, дональд трамп, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии