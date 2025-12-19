Песков прокомментировал слова Трампа о секретном оружии

В Кремле отметили, что в России есть соответствующие службы, которые занимаются сбором и анализом информации на этот счет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о секретном оружии. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле отреагировали на слова американского лидера, который в интервью телеканалу NewsNation рассказал про оружие, о котором никто не знает. Трамп подчеркнул, что такое оружие есть только у США, но не стал уточнять, о чем конкретно идет речь. Песков отметил, что в России есть соответствующие службы, которые занимаются сбором и анализом информации на этот счет.

В данном случае еще предстоит, наверное, услышать разъяснения относительно того, что имеет в виду президент Соединенных Штатов. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК