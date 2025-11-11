Трамп заявил, что глупость Байдена была страшнее пошлин

Глава США рассказал, почему не выгнал иностранных студентов из США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил в интервью местному телеканалу Fox News во вторник, 10 ноября,что глупость его предшественника-демократа в Белом доме Джо Байдена была страшнее для страны, чем нынешние пошлины на экспортные товары.

Мы зависим от того, чтобы у нас был умный президент. Если у нас умный президент, проблем не будет. Если у нас парень, как был в прошлый раз, такой стыд, если у нас глупый президент, неважно есть у нас пошлины или нет, это неважно. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно иностранный политик из Вашингтона резко высказался в отношении французов. Дональд Трамп обвинил политические элиты из Парижа в несправедливом отношении к США. В ходе интервью глава Белого дома признался, что поддерживает возможность обучения иностранных студентов в вузах страны. В частности, китайских граждан. В ответ на эти слова ведущая заявила, что речь идет якобы о тех лицах, которые "шпионят и крадут интеллектуальную собственность США".

Вы думаете, что французы лучше? Я в этом не уверен. У нас было много проблем с французами, которые нас несправедливо облагают налогами на наши технологии, взимают 25% налога на американские товары. Дональд Трамп, глава США

Трамп одобрил идею 50-летней ипотеки в США.

Фото и видео: YouTube / FOX News