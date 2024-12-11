В США напомнили о готовности решить региональный кризис.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил журналистам о том, что лидер киевского режима Владимир Зеленский готов к заключению сделки по мирному урегулированию регионального конфликта на Украине. Однако иностранный политик в Вашингтоне не уточнил, на каких условиях может быть заключено соглашение между Киевом и Москвой. Соответствующей информацией лидер США сделал после тордественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома.

Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки. НАТО должно платить 5%. Мы в войне на Украине потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО. Это смешно. Дональд Трамп, глава Белого дома

Дополнительно президент США призвал российского коллегу Владимира Путина тоже быть готовым к заключению сделки, так как считает, что это будет в национальных интересах нашей страны. На вопрос СМИ о том, как и когда Белый дом планирует начать процесс урегулирования кризисной ситуации, Дональд Трамп напомнил о том, что у него на это есть еще половина дня. Ранее политик говорил о том, что решит вопрос за один день.

Трамп подписал указ о помиловании 1,5 тыс. участников штурма Капитолия.

Фото и видео: YouTube / Defense Now