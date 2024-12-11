Трамп подписал указ о помиловании 1,5 тыс. участников штурма Капитолия

Глава США начал свою работу с решения проблемы задержанных из-за штурма Капитолия.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал в понедельник, 20 января, указ о помиловании 1,5 тысяч участников штурма Капитолия, произошедшего в январе 2021 года. Прямая трансляция с места событий в Белом доме велась местными телеканалами.

Мы надеемся, что они выйдут на свободу сегодня. Честно говоря, они этого ждут. Около 1,5 тыс. человек. Дональд Трамп, глава Белого дома

Напомним, что 6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, занимавшего на тот момент должность американского президента, ворвались в здание Конгресса США. Активисты надеялись воспрепятствовать утверждению законодателями результатов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов на место главы государства. Победу по итогам подсчета бюллетеней избирателей тогда одержал демократ Джо Байден. Во время массовых беспорядков внутри здания полиция застрелила одну из манифестанток. Дополнительно установлены случаи смерти еще нескольких человек. Эти трагедии не были связаны между собой и квалифицируются в настоящее время как ЧП медицинского характера. После столкновений в здании также скончался сотрудник полиции Капитолия.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now