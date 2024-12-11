Трамп назвал Овечкина великим игроком

Избранный президент США посетил ледовый комплекс, на котором играет хоккейный клуб "Вашингтон".

Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в Вашингтоне.

Трамп посетил ледовый комплекс "Кэпитал Уан-Арена", на котором играет хоккейный клуб "Вашингтон". Избранный президент поблагодарил владельцев арены за организацию мероприятия.

Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда? Дональд Трамп, избранный президент США

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтоне" 30 матчей и набрал 33 (21+12) очка.

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Видео: YouTube / LiveNOW from FOX