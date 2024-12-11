Трамп назвал Овечкина великим игроком

Избранный президент США Дональд Трамп назвал хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в Вашингтоне.
Трамп посетил ледовый комплекс "Кэпитал Уан-Арена", на котором играет хоккейный клуб "Вашингтон". Избранный президент поблагодарил владельцев арены за организацию мероприятия.
Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда?
Дональд Трамп, избранный президент США
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтоне" 30 матчей и набрал 33 (21+12) очка.
Ранее мы сообщали, что шайба Зуба принесла "Оттаве" победу над "Нью-Джерси".
Видео: YouTube / LiveNOW from FOX
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