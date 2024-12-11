Шайба Зуба принесла "Оттаве" победу над "Нью-Джерси"

Защитник был признан второй звездой матча.

"Оттава" одержала победу над "Нью-Джерси" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Пруденшиал-центр" в Ньюарке.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев в начале третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел 21 матч и набрал 4 (2+2) очка.

Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко помогла "Калгари" одержать победу над "Виннипегом".

Видео: YouTube / SPORTSNET