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Шайба Кузьменко помогла "Калгари" одержать победу над "Виннипегом"

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Нападающий набрал 11 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Калгари" обыграл "Виннипег" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Калгари.

Нападающий "Калгари" Андрей Кузьменко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев во втором периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 33 матча и набрал 11 (2+9) очков.

Ранее мы сообщали, что "Нэшвилл" разгромил "Миннесоту", Свечков забросил шайбу.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей кузьменко, национальная хоккейная лига, хк виннипег джетс, хк калгари флеймз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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