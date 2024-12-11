Шайба Кузьменко помогла "Калгари" одержать победу над "Виннипегом"

"Калгари" обыграл "Виннипег" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Канада Лайф-центр" в Калгари.
Нападающий "Калгари" Андрей Кузьменко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота хозяев во втором периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 33 матча и набрал 11 (2+9) очков.
Ранее мы сообщали, что "Нэшвилл" разгромил "Миннесоту", Свечков забросил шайбу.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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