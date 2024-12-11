"Нэшвилл" разгромил "Миннесоту", Свечков забросил шайбу

Хоккеист набрал пять очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" одержал разгромную победу над "Миннесотой" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Нападающий "Нэшвилла" Федор Свечков принял участие в победе своей команды. Россиянин стал автором четвертой заброшенной шайбы в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Федор Свечков провел 16 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Детройт".

Видео: YouTube / SPORTSNET