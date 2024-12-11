Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Детройт"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Детройтом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джейку Гюнцелю и Даррену Рэддишу.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 42 матча и набрал 68 (21+47) очков.

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Видео: YouTube / SPORTSNET