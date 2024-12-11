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Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Детройт"

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Форвард был признан первой звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Детройтом" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Джейку Гюнцелю и Даррену Рэддишу.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 42 матча и набрал 68 (21+47) очков.

Ранее мы сообщали, что дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Юту" в матче НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк детройт ред уингз, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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