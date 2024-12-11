Трамп заявил, что США имеют право на половину TikTok

Глава страны указал на отношения между США и КНР.

Американский президент из Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Вашингтон имеют право на половину прав на социальную сеть TikTok. Соответствующей информацией лидер США сделал после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Иностранный политик предупредил общественность о том, что Вашингтон будет готов ввести пошлины на китайские товары в том случае, если Пекин выступит против данной сделки.

Я считаю, что США следует иметь право на половину TikTok. Думаю, у нас будет совместное предприятие с TikTok. Посмотрим, что получится. Это одна из многих идей. У нас будет 50% TikTok, а TikTok получит разрешение продолжать свой бизнес. Дональд Трамп, глава Белого дома

" Глава государства также подписал исполнительный указ, который призван отсрочить блокировку этой онлайн-платформы в стране как минимум на 75 дней. Дональд Трамп добавил, что если Пекин откажется от соглашения, то для США это будет напоминать что-то вроде враждебного акта.

Трамп считает, что содержание Гренландии обходится Дании слишком дорого.

Фото и видео: YouTube / Defense Now