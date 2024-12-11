Глава США указал на важность острова для международной безопасности.

Американский президент из Республиканской партии США Дональд Трамп считает, что содержание Гренландии обходится Дании слишком дорого. Соответствующей информацией лидер США сделал после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. По словам иностранного президента, Гренландия нужна не Вашингтону, а в целях обеспечения международной безопасности. Речь идет о том, что вокруг региона курсируют российские и китайские корабли, а Копенгаген не способен выделять большие суммы на то, чтобы содержать территорию.

Гренландия - это замечательное место. Она нужна нам для обеспечения международной безопасности. И я уверен, что Дания согласится. Думаю, что ее содержание обходится им в кругленькую сумму. Жители Гренландии недовольны Данией, вы знаете. Полагаю, мы им по душе. Дональд Трамп, глава Белого дома

Напомним, что 7 января Дональд Трамп заявил о том, что Гренландия должна присоединиться к составу США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины в том случае, если европейская страна не откажется от своего контроля над данным островом. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал Копенгагену купить Гренландию. Тогда и сейчас местные власти отвергали эту идею.

Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией.

Фото и видео: YouTube / Defense Now