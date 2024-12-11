Американский президент из Республиканской партии США Дональд Трамп считает, что содержание Гренландии обходится Дании слишком дорого. Соответствующей информацией лидер США сделал после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. По словам иностранного президента, Гренландия нужна не Вашингтону, а в целях обеспечения международной безопасности. Речь идет о том, что вокруг региона курсируют российские и китайские корабли, а Копенгаген не способен выделять большие суммы на то, чтобы содержать территорию.
Гренландия - это замечательное место. Она нужна нам для обеспечения международной безопасности. И я уверен, что Дания согласится. Думаю, что ее содержание обходится им в кругленькую сумму. Жители Гренландии недовольны Данией, вы знаете. Полагаю, мы им по душе.
Дональд Трамп, глава Белого дома
Напомним, что 7 января Дональд Трамп заявил о том, что Гренландия должна присоединиться к составу США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины в том случае, если европейская страна не откажется от своего контроля над данным островом. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал Копенгагену купить Гренландию. Тогда и сейчас местные власти отвергали эту идею.
Трамп заявил, что Зеленский готов к сделке с Россией.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все