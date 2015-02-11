Глава США рассказал о взаимных интересах с Россией в сфере экономики.

Американская администрация заинтересована в налаживании масштабной двусторонней торговли с российской стороной. в том числе в приобретении у Москвы редкоземельных элементов. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал в Белом доме президент-республиканец Дональд Трамп. Говоря о месторождениях редкоземельных минералов, политик упомянул о "большом куске недвижимости", которым обладает Россия.

С Россией у нас нет такой масштабной торговли, и они бы хотели. И мы тоже. У них есть для нас очень ценные товары, включая очень крупные формы редкоземельных минералов. В этом смысле у них есть то, что мы, откровенно говоря, можем использовать - как и другие люди. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в конце февраля 2025 года глава государства Владимир Путин сообщил о том, что Кремль готов рассматривать крупные экономические проекты с Вашингтоном в том числе в рамках мирного урегулирования регионального кризиса. Среди таких совместных мероприятий российский лидер выделил добычу редкоземельных металлов и производство алюминия. По словам лидера страны, это капиталоемкие проекты, которые требуют финансовых вложений.

Трамп заявил о преимуществе России в связи с окружением 2,5 тыс. солдат ВСУ.

Фото и видео: YouTube / FOX News