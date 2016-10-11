Глава США указал на реалии, которые сложились на поле боя.

В американской администрации считают, что у российской стороны есть преимущество над киевским режимом, так как Вооруженные силы России окружили около 2,5 тысяч солдат Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал в Белом доме президент-республиканец Дональд Трамп. Об этом иностранный политик упомянул, комментируя СМИ свой телефонный разговор с коллегой из Кремля Владимиром Путиным.

Я думаю, у нас был замечательный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах и стремились к миру. У России есть преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2 500 украинских солдат. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Путин и Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, а также условия предотвращения эскалации конфликта в Европе и ряд международных вопросов. В пресс-службе Кремля указали, что глава государства согласился с предложением американского собеседника о взаимном отказе сторон украинского кризиса от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. В Белом доме добавили, что стороны также договорились начать друг с другом технические переговоры о введении режима "прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире". Ключевым условием будет полное прекращение иностранной военной помощи Украине, а также предоставления этой стране разведывательной информации.

Трамп заявил о необходимости заставить Украину поступить правильно.

Фото и видео: YouTube / FOX News