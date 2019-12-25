Трамп заявил, что Пашинян и Алиев подпишут в Вашингтоне мирное соглашение

Глава США рассказал о визите премьера Армении и президента Азербайджана в Вашингтон.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что 8 августа в Белом доме состоится подписание мирного соглашения между официальными Баку и Ереваном. Соответствующую публикацию иностранный политик разместил 7 августа в собственной социальной сети Truth Social. Лидер США указал подписчикам, что документ будет одобрен в ходе "мирного саммита", который пройдет при участии премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтоне. Известно также, что администрация подпишет с обеими государствами соглашения в экономической сфере.

Моя администрация уже некоторое время взаимодействует с обеими сторонами. Завтра президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения. Дональд Трамп, глава США

Фото: Белый дом