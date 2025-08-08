Глава США призвал ускорить переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса.

Американский президент-респкбликанец Дональд Трамп не обуславливает свои очные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным его рабочей встречей с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Соответствующими данными лидер Белого дома поделился с местными журналистами в Овальном кабинете от 7 августа. Иностранный политик отрицательно ответил на вопрос СМИ о том, должен ли будет глава Кремля, согласно позиции официального Вашингтона, встретиться с украинским политиком для того, чтобы могли состояться переговоры между Путиным и Трампом.

Нет, он не должен, нет. Они хотели бы встретиться со мной. Я сделаю все, что могу, чтобы остановить кровопролитие. Мне не нравятся долгие ожидания. Дональд Трамп, глава США

Дополнительно глава США высказался в пользу ускорения хода переговоров по мирному урегулированию регионального конфликта между Москвой и Киевом.

Фото и видео: YouTube / Associated Press