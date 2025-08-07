Трамп: США намерены ввести пошлины в 100% на микросхемы и полупроводники

Глава США рассказал об инвестициях Apple в экономику США.

Вашингтонская администрация при президенте-респкбликанце Дональде Трампе намерена ввести импортные пошлины в размере 100 процентов на микросхемы и полупроводники. Соответствующими данными лидер Белого дома поделился с местными журналистами в Овальном кабинете от 6 августа. Иностранный политик раскрыл планы технологической компании Apple по инвестициям в течение следующих нескольких лет в размере 600 миллиардов долларов в американскую экономическую систему. Глава США подчеркнул, что если специализированные компании, производящие оборудование, будут строить заводы на территории США, то они не должны будут платить пошлины.

Иными словами, мы введем примерно 100-процентные пошлины на микросхемы и полупроводники. Но если вы строите производство в Соединенных Штатах, вы не должны будете платить. Дональд Трамп, глава США

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX