Трамп: срок договоренностей по Украине истекает, но идут серьезные переговоры

Глава США сообщил о том, что все еще придерживается ультиматума к России.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подтвердил, что установленный им ранее срок для достижения мирных договоренностей по украинскому кризису приближается к концу, однако иностранный политик указал на проходящие в настоящее время "очень серьезные переговоры". Соответствующими данными лидер Белого дома поделился с местными журналистами от 6 августа. Глава страны ответил на вопрос СМИ о том, продолжает ли Вашингтон придерживаться ранее установленного администрацией 10-12-дневного срока для Москвы.

Да, мы уже почти подошли к нему. Но прямо сейчас мы ведем очень серьезные переговоры о том, чтобы уйти с Украины, урегулировать это, закончить это. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп не упомянул перед общественностью возможные санкции или другие последствия для российского руководства в том случае, если договоренности между Москвой и Киевом не будут достигнуты в указанный срок. Чиновник из Белого дома сместил акцент на идущий переговорный процесс.

