Трамп: США введут больше вторичных санкций против торговых партнеров РФ

Президент рассказал о возможном введении вторичных санкций в отношении импорта китайской продукции, направляемой в США.

Вашингтонская администрация введет больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России. Соответствующими данными лидер Белого дома поделился с местными журналистами от 6 августа. Таким образом американский президент-республиканец Дональд Трамп прокомментировал СМИ перспективы применения США новых рестрикций.

Вы увидите гораздо больше. Вы увидите очень много вторичных санкций... Имею в виду: я не знаю, пока не могу сказать. Мы поступили таким образом с Индией. Мы, вероятно, делаем это с парой других стран. Одной из них может быть Китай. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп несколько раз подтвердил, что КНР является страной, которой могут коснуться рестрикции. Затем президент США также добавил, что с такими решениями Вашингтона может столкнуться в общей сложности лишь небольшое количество государств мира.

Трамп утверждает, что ему неизвестно об импорте урана и удобрений в США из РФ.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX