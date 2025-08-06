Глава США заметил, что к вопросу власти вернутся позже.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп утверждает, что не осведомлен об импорте на территорию США российского урана и удобрений. Во время общения с журналистами в Белом доме от 6 августа главу государства попросили прокомментировать заявления индийского внешнеполитического ведомства о том, что Вашингтон продолжает закупать у Москвы уран и удобрения, угрожая при этом другим странам мира своими торговыми пошлинами за импорт и перепродажу российской нефти.

Мне ничего не известно об этом. Мне нужно будет проверить, и мы вернемся к этому. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в октябре 2024 года Анатолий Антонов, который в то время был российским послом Вашингтоне, отметил, что из нашего государства в США, в частности, поставляют удобрения, урановое сырье и палладий. Дональд Трамп написал в аккаунте в социальной сети Truth Social, что значительно повысит пошлины в отношении Индии в связи с импортом и перепродажей Нью-Дели российской нефти. Ранее иностранный политик говорил, что власти США вводят в отношении Индии торговые пошлины в размере 25 процентов.

Трамп: две передислоцированные атомные подлодки США прибыли в нужный регион.

Фото и видео: Белый дом