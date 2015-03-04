Трамп все еще надеется на партнерство с Россией, пишет The Reuters

Глава США не хочет напряженности в отношениях с Москвой.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Москвой. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из новостного агентства The Reuters со ссылкой на чиновников из вашингтонской администрации. Таким образом источники рассказали о ситуации на фоне последних сведений о том, что лидер Белого дома обдумывает введение новых санкций в отношении российского государства. Авторы статьи указали, что президент США видит в возможных санкциях эскалацию напряженности в отношениях с Москвой.

Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства. сообщение The Reuters

Дональд Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия российского руководства на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси, следуя в Вашингтон, лидер Белого дома в ответ на вопрос СМИ заявил, что "абсолютно" рассматривает возможность введения дополнительных санкций в адрес Кремля.

WSJ: Трамп намерен ввести новые санкции против РФ.

Фото: Белый дом