WSJ: Трамп намерен ввести новые санкции против РФ

Новые ограничения не предполагают расширения банковских санкций.

Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые санкции против России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Санкции против РФ могут ввести на этой неделе. Отмечается, что глава Белого дома разочарован действиями президента Владимира Путина, а также медленным ходом мирных переговоров. Новые ограничения не предполагают расширения банковских санкций.

Ранее Трамп пообещал, что празднование 250-летия образования США затмит Олимпиаду.

Фото: YouTube / Fox 35 Orlando