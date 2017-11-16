Трамп вновь пытался скрыть синяк на руке тональным кремом

СМИ снова заподозрили главу США в макияже на руке.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп снова скрывал от общественности синяк на правой руке под слоем тонального крема на официальном мероприятии. К такому выводу пришли западные журналисты, которые обратили внимание на ролик вашингтонской администрации, размещенный на официальном YouTube-канале Белого дома. Лидер страны появился в кадре с косметикой на руке. Инцидент произошел в ходе торжественной церемонии подписания указа в рамках проекта о финансовой помощи детям из приемных семей. Он подписал этот документ вместе с первой леди страны Меланией Трамп, курирующей проект.

Новостной портал The Daily Beast отметил, что глава государства не использовал тональный крем, подписывая закон о прекращении шатдауна. Вместо этого политик пытался скрыть синяк на правой руке, держа ее под столом, под папкой с документами или под другой рукой.

Напомним, что летом 2025 года у Дональда Трампа была замечена отечность ног и синяки на руках. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заметила перед СМИ, что состояние здоровья президента США остается отличным. Отечность, по ее словам, обусловлена венозной недостаточностью. Чиновница уточнила, что такая проблема распространена среди людей старше 70 лет. Она также объяснила синяки на руках частыми рукопожатиями и приемом аспирина.

Фото и видео: Белый дом