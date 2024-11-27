Президент США рассказал собравшимся в Вашингтоне у рисунке на носах вице-президента США.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подшутил над вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом из-за изображения клевера, являющегося символом Ирландии, на его носках. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения в Белом доме с ирландским премьер-министром Михолом Мартином. Иностранный политик акцентировал внимание общественность на рисунке у чиновника.

Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что местные СМИ написали ранее о том, что Дональд Трамп обсудил с Михолом Мартином тарифную политику и финансирование регионального конфликта на Украине. В конце февраля 2025 года лидер США иронично оценил внешний вид лидера киевского режима Владимира Зеленского, явившегося на встречу с ним не в официальном костюме по традиции, а в спортивной одежде.

Трамп намерен позвонить Путину на этой неделе.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX