Американский президент-республиканец Дональд Трамп подшутил над вице-президентом страны Джей Ди Вэнсом из-за изображения клевера, являющегося символом Ирландии, на его носках. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения в Белом доме с ирландским премьер-министром Михолом Мартином. Иностранный политик акцентировал внимание общественность на рисунке у чиновника.
Мне нравятся его носки. Я пытался сосредоточиться, но я под впечатлением.
Дональд Трамп, глава США
Напомним, что местные СМИ написали ранее о том, что Дональд Трамп обсудил с Михолом Мартином тарифную политику и финансирование регионального конфликта на Украине. В конце февраля 2025 года лидер США иронично оценил внешний вид лидера киевского режима Владимира Зеленского, явившегося на встречу с ним не в официальном костюме по традиции, а в спортивной одежде.
Трамп намерен позвонить Путину на этой неделе.
Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX
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