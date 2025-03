Трамп намерен позвонить Путину на этой неделе

Глава США сообщил о намерении обсудить принятые пункты по Украине в Джидде с Россией.

Глава американской администрации, президент-республиканец Дональд Трамп собирается позвонить в ближайшие пару дней своему российскому коллеге Владимиру Путину для того, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал на брифинге с журналистами в Белом доме. Таким образом иностранный политик прокомментировал результаты двусторонних американо-украинских переговоров, организованных на территории города Джидда в Саудовской Аравии. Когда СМИ спросили спикера о том, планирует ли он беседовать позже с руководителем Кремля на текущей неделе.

Я поговорю с Владимиром Путиным... Для танго нужны двое, как я выражаюсь. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп выразил надежду на то, что Москва примет предложения о введении режима прекращении огня на Украине, которые обсуждались в Джидде. В Вашингтоне читают, что соглашение с Россией представляет из себя 75 процентов работы, а все остальное - это облечь достигнутые взаимопонимания в документальную форму, а также провести переговоры по территориальным положениям.

Трамп требует от Канады стать 51-м штатом США, чтобы избежать торговой войны.

Фото и видео: YouTube / The Times and The Sunday Times