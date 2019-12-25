Трамп высоко оценил решение Путина посетить Аляску для личной встречи

Американский президент-республиканец Дональд Трамп высоко оценил согласие российского коллеги Владимира Путина приехать к нему на официальную встречу на Аляске в город Анкоридж. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома, выступая на на пресс-конференции по результатам рабочих контактов с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Вашингтоне. Иностранный политик указал местным СМИ, что глава Кремля якобы не хотел прилетать на территорию США.

Но я действительно ценю то, что он это сделал. Дональд Трамп, глава США

Главы государств Владимир Путин и Дональд Трамп на российско-американском саммите 15 августа обсудили пути мирного урегулирования украинского конфликта. Оба политических лидера охарактеризовали встречу положительно. В Кремле по итогам мероприятия сообщили о возможности дойти до завершения конфликта. Владимир путин подчеркнул, что Москва заинтересована в том, чтобы урегулирование с соседним государством носило долгосрочный характер. Дональд Трамп, в свою очередь, уточнил, что сторонам удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, однако по некоторым вопросам все еще нет договоренностей.

Трамп: США могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине.

