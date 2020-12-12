  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трамп: США могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине
Сегодня, 7:00
139
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Трамп: США могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине

0 0

У главы Белого дома спросили, стоит ли ожидать заключение мира между Москвой и Киевом.

Соединенные Штаты могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.

У главы Белого дома спросили, стоит ли ожидать заключение мира между Москвой и Киевом. Трамп подчеркнул, что расскажет об этом в ближайшее время.

В течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход.

Дональд Трамп, президент США

Ранее Трамп заявил, что отсутствие понимания с Путиным поставило бы США в опасное положение.

Видео: YouTube / The White Houses

Теги: дональд трамп, президент сша, россия, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии