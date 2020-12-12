Трамп: США могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине

Соединенные Штаты могут через две недели изменить подход к РФ и конфликту на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.
У главы Белого дома спросили, стоит ли ожидать заключение мира между Москвой и Киевом. Трамп подчеркнул, что расскажет об этом в ближайшее время.
В течение двух недель мы будем знать тем или иным образом. После этого нам, возможно, придется принять другой подход.
Дональд Трамп, президент США
Ранее Трамп заявил, что отсутствие понимания с Путиным поставило бы США в опасное положение.
Видео: YouTube / The White Houses
