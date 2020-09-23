Трамп высмеял пластические операции Байдена

Американский лидер пошутил о ношении демократом медицинских масок.

Президент США Дональд Трамп высмеял пластические операции конкурента на президентских выборах Джо Байдена. Выступление американского политика опубликовано на YouTube-канале.

Ему комфортно в маске. Ну и хорошо! Но честно говоря... На кой черт он потратил столько денег на пластические операции, если он все закрывает? Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее глава Белого дома заявил избирателям, что России будет выгоднее, если к власти в США придет демократ Джо Байден. По словам Трампа, никто не вел против Москвы такую политику, которую он ведет сейчас. Он оценил собственные результаты в вопросе приостановки строительства газопровода "Северный поток-2", а также укреплении вооруженных сил.

Трамп: Байден энергетической программой разрушит США.

Видео: YT / Fox News