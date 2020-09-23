Трамп: Байден энергетической программой разрушит США

Американский президент выступил перед избирателями в штате Пенсильвания.

Дональд Трамп считает, что Джо Байден своей энергетической программой разрушит США. Об том американский лидер заявил во время собственного выступления в штате Пенсильвания. Речь президента транслировали местные телеканалы.

Несколько дней назад Байден опять напомнил о своем обещании, что будет требовать нулевого выброса углеводородов. В основном это значит, что больше не будет нефти, газа, промышленности - ничего Дональд Трамп, президент США

Политик пояснил, что если его оппонент от демократической партии одержит победу на президентских выборах в 2020 году, то "не будет больше страны". Глава Белого дома раскритиковал Джо Байдена за то, что когда он занимал пост вице-президента США, то разрешал перевод рабочих мест из США за границу.

Трамп считает, что США "вдохнули новую жизнь" в НАТО.

Видео: YT / Fox News