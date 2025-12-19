Трамп в шутку предложил журналистам несвежее молоко

Глава США вернул молоко в американские школы.

Американский президент Дональд Трамп в шутку предложил журналистам попробовать "полусвежее" молоко из одной бутылки. Соответствующий инцидент зафиксирован во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома. На мероприятии кроме представителей СМИ присутствовали также члены вашингтонской администрации. В СМИ предположили, что на самом деле молоко было свежим, а аудитория и смеялась над шутками политика-республиканца.

У нас здесь есть молоко. Оно стоит уже пять дней... Я принес его, чтобы пресса могла попробовать. Вы можете передавать его по кругу. Дональд Трамп, глава США

Известно, что поводом для обсуждения ситуации стало решение местных властей обеспечить государственные школы цельным молоком. Такая программа была запущена на территории США ещё в 1942 году, однако лишь в 2012 году законодатели запретили выдачу цельного молока в американских школах. Это постановление обосновывалось тем, что дети должны употреблять только напитки с жирностью в один процент и меньше ради мер по борьбе с детским ожирением. Дональд Трамп же уверен, что простое молоко способствует развитию когнитивных способностей у человека, а также остается по-прежнему лучшей альтернативой сокам и газировкам.

Фото и видео: Белый дом