США временно приостанавливают выдачу виз гражданам России и еще 74 стран
Сегодня, 18:45
Американский Госдеп объявил о временных ограничениях на оформление виз в январе.

Американский Госдепартамент приостанавливает оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию, в рамках пересмотра процедур проверки заявителей. 

Согласно служебному меморандуму, с которым ознакомилось издание, консульским сотрудникам предписано временно отказывать в выдаче виз на основании действующего законодательства до завершения пересмотра внутренних процедур отбора и проверки заявителей. Приостановка визового обслуживания начнется с 21 января 2026 года.

Мера носит временный характер и направлена на ужесточение контроля за заявителями. В перечень государств, подпавших под ограничения, кроме России, вошли Сомали, Афганистан, Бразилия, Иран, Ирак и Египет.

Точные сроки возобновления полноценной работы визовых отделов не уточняются. Решение затрагивает десятки стран из разных регионов мира и применяется к гражданам, планирующим оформить туристические, учебные и рабочие визы.

Ранее Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии.

Фото: YouTube / The White House

