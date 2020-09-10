Американский президент не признал вину в высокой смертности в США от COVID-19.

Дональд Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса. По словам американского лидера, если бы не его политика, то в государстве "умерли бы миллионы". Глава Белого дома отказался взять на себя ответственность за высокую смертность населения в период пандемии COVID-19.

Думаю, если мы бы не делали то, что мы делали, умерли бы миллионы людей. Мы закрыли страну, мы сделали это очень эффективно, мы провели работу, мы узнали об этом ужасном заболевании вместе со всем миром Дональд Трамп, президент США

Американский лидер отметил, что с любой позиции понятно, что его администрация провела невероятную работу. Он добавил, что США вообще не должны были никого потерять, если бы Китай не выпустил в мир инфекцию, которая оказалась в Европе и остальном мире.

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Видео: The White House