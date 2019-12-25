Президента Белоруссии Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за усилия по разрешению продолжительных конфликтов в мире. Его номинировал депутат от норвежской Партии прогресса Кристиан Тибринг-Гедде. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Я думаю, в попытках установить мир между государствами он сделал больше, чем большинство других номинантов на Премию мира.
Кристиан Тибринг-Гедде, депутат от норвежской Партии прогресса
По его мнению, администрация Трампа сыграла решающую роль в установлении отношений Израиля и ОАЭ. Парламентарий надеется, что и другие страны Ближнего Востока последуют примеру Эмиратов.
Ранее Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс.
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