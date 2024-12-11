Трамп утверждает, что Ким Чен Ын будет рад его возвращению в Белый дом

Глава США напомнил о своих дружеских контактах с лидером КНДР.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что северокорейский лидер Ким Чен Ын будет рад его возвращению на должность главы США. Иностранный политик также предположил, что у политического лидера из КНДР огромные возможности для кондоминиумов из-за большой береговой линии. Соответствующей информацией лидер США поделился после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Такая реакция поступила после того, как СМИ напомнили Трампу о случае, когда 44-й президент США Барак Обама перед инаугурацией упомянул, что главной угрозой для США является КНДР. Журналисты спросили, сказал ли ему нечто подобное в понедельник 46-й президент Джо Байден.

Нет, я думаю, что сейчас у нас их много. Действительно, я думаю, у нас их много. Я думаю, что Северная Корея оказалась хорошей. Я был с ним очень дружен. Я ему нравился. Он мне нравился. Мы очень хорошо ладили. Дональд Трамп, глава Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Defense Now