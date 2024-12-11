Трамп допустил применение сил США против наркокартелей в Мексике

Глава США усилил контроль на границе с Мексикой.

Американский президент-республиканец подписал указ о введении на государственной границе с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Дональд Трамп не исключил применение сил США рот ив мексиканских наркокартелей. Соответствующей информацией лидер США поделился после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Один из местных журналистов задал вопрос о том, может ли он распорядиться об отправке Вооруженных сил США на территорию соседнего государства для борьбы с преступными организациями, поставляющими запрещенные вещества в США.

Может произойти. Случались и более странные вещи. Люди хотели этого годами. Мексика, наверное, не хотела этого, но мы должны пойти на это. Они убивают наших людей. Дональд Трамп, глава Белого дома

Дональд Трамп указал на то, что в результате деятельности наркокартелей ежегодно погибает 250-300 тысяч американских граждан.

Трамп допустил сохранение санкций против РФ до завершения конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Defense Now