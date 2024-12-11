Трамп допустил сохранение санкций против РФ до завершения конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп допустил сохранение санкционного давления в отношении России до завершения регионального конфликта на Украине. Соответствующей информацией лидер США поделился после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Иностранный политик назвал ограничения и запреты в адрес Москвы "тарифами", так как это слово, по его мнению, укрепляет доллар США. Таким образом президент США ответил на вопрос СМИ о перспективах сохранения санкций против РФ до конца кризисной ситуации с Киевом и Москвой.
Санкции или тарифы. Я считаю, что слово "тарифы" намного лучше, потому что оно укрепляет ваш доллар. Я считаю, что тарифы более эффективны.
Дональд Трамп, глава Белого дома
Трамп намерен встретиться с Путиным.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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