Трамп намерен встретиться с Путиным

Глава США не знает сроки, в которые будет организована встреча.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил в Вашингтоне о том, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующей информацией лидер США поделился после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Иностранный политик не смог назвать общественность дату планируемой встречи с президентом РФ.

Я встречусь с президентом Путиным. Это может произойти очень скоро. Я не знаю, я не могу говорить об этом.. Дональд Трамп, глава Белого дома

Лидера Белого дома СМИ также спросили о том, сколько времени потребуется, чтобы завершить региональный конфликт на Украине. Дональд Трамп напомнил о том, что большинство людей предполагало, что противостояние Киева Москве завершится спустя неделю, но сражения длятся уже три года.

Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now