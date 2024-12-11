Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ

Глава США рассказал о причинах такого решения.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп подписал исполнительный указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующей информацией лидер США сделал после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Иностранный политик привел данные о том, что во время его первого срока на должности главы государства взносы Вашингтона в ВОЗ при населении в 350 миллионов человек составляли сумму в 500 миллионов долларов ежегодно, хотя Китай при населении, превышающем 1,4 миллиардов человек, платил только порядка 39 миллионов долларов.

Мне показалось, что это немного нечестно. Это не было причиной, но я вышел из ВОЗ.... В теории они должны быть еще меньше. Дональд Трамп, глава Белого дома

Лидер Белого дома изложил собственную версию, согласно которой руководство ВОЗ предлагало США не выходить из организации,а ограничиться суммой взносов, сопоставимой по размеру с той, что платит Пекин. Напомним, что процесс выхода США из ВОЗ был начат во время первого президентского срока Дональда Трампа. А 29 мая 2020 года политик заявил о своем намерении полностью прекратить отношения страны с организацией. Он обвинил руководство ВОЗ в том, что они якобы оказалась под полным контролем со стороны Китая.

Трамп заявил, что США имеют право на половину TikTok.

Фото и видео: YouTube / Defense Now