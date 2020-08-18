По словам политика, Господь послал ему испытание в виде COVID-19.

Дональд Трамп усмотрел в пандемии божественную проверку. Об этом американский президент рассказал во время митинга в Миннесоте. По словам политика, распространение коронавируса - проверка для него самого. Он охарактеризовал экономические кризис фразой "Бог испытывает меня". Он также потушил о том, что ситуация может являться наказанием для главы Белого дома.

Мы построили величайшую экономику в истории мира, и теперь я должен сделать это снова. Теперь вы знаете, что это такое? Это Бог испытывает меня Дональд Трамп, президент США

Также Трамп не упустил возможность раскритиковать своего оппонента Джо Байдена. Он назвал демократа марионеткой левых экстремистов, которые пытаются стереть границы, а также ликвидировать американскую правоохранительную систему и очернить героев. На митинге политик заявил, что намерен управлять страной следующие четыре года, а затем - еще четыре.

Трамп ополчился на компанию богатейшего в мире человека.

Видео: Youtube/Raw Story