Трамп сообщил, что объявит о пошлинах на полупроводники на следующей неделе

Глава США анонсировал новые таможенные тарифы для электроники.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп сообщил о планах объявить о торговых пошлинах на продукцию полупроводниковой отрасли на следующей неделе. Соответствующее заявление иностранный политик сделал перед СМИ пресс-пула Белого дома, выступая с борта самолета главы государства.

Я объявлю об этом на следующей неделе. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что ранее местный министр по торговым отношениям Говард Латник заявил общественности о том, что вашингтонская администрация временно освободила от взаимных таможенных пошлин поставки смартфонов, компьютеров и другой электроники. Иностранный чиновник заметил, что власти США планируют позже ввести на них отдельные отраслевые тарифы. Эксперт указал, что данные категории товаров "попадут в категорию полупроводников", пошлины на которые будут введены "через месяц или два".

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Фото и видео: YouTube / The Economic Times