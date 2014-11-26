Глава США обвинил предшественника в Белом доме в том, что он позволил тратить миллиарды долларов США на поддержку кризиса на Украине.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп попросил журналистов не забывать, что региональный кризис на Украине является "войной предыдущего главы" из вашингтонской администрации Джо Байдена, а он лишь хочет остановить конфликт. Соответствующее заявление иностранный политик сделал перед СМИ пресс-пула Белого дома, выступая с борта самолета главы государства. Спикер напомнил о том, что экс-лидер США от демократической партии тратил на нужды киевского режима миллиарды долларов, хотя в реальности не должен был позволять чиновникам делать это, если бы "у него были хоть какие-то мозги".

Это война Байдена. Это не моя война. Я здесь очень недолго. Этот конфликт, который был при Байдене... Но помните, это война Байдена. Я просто пытаюсь остановить ее, чтобы мы смогли спасти много жизней. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что в пятницу, 11 апреля, в Россию в третий раз прилетел специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф. Американец встретился с российским президентом Владимиром Путиным в здании Президентской библиотеки в Петербурге. Двусторонние переговоры длились 4,5 часа. Пресс-служба Кремля указала на официальном сайте, что темой мероприятия были некоторые аспекты украинского урегулирования. Дмитрий Песков призвал общественность не ждать прорывных результатов по результатам рабочего визита Уиткоффа в Петербург.

Трамп заявил, что ему не нужен Маск, но он ему нравится.

Фото и видео: YouTube / The Economic Times