Трамп разочарован европейскими союзниками по НАТО

Глава США рассказал о том, почему он недоволен европейскими политиками.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что международные союзники по Североатлантическому военному альянсу в Европе подвели вашингтонскую администрацию в ходе вооруженного конфликта с Ираном на Ближнем Востоке. Соответствующий комментарий лидер Белого дома сделал в рамках рабочей встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Политический деятель из США пояснил, что его разочаровало решение британских, испанских, итальянских, французских и немецких властей не оказывать Пентагону поддержку в противостоянии с Тегераном.

Нас подвели. Нам совсем не была нужна их помощь со всем этим. Но было бы хорошо, если бы они сказали: "Мы хотим помочь". Они так не сказали это... Я был разочарован Италией. Я был разочарован Великобританией. <...> Мы были разочарованы Германией и Францией. Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп добавил, что с Испанией у США сложился "просто кошмар", так как местное национальное правительство не хочет ни за что платить в рамках своих обязательств по военному блоку.

Трамп: США уже 28 раз возместили расходы на операцию в Венесуэле.

Фото и видео: Белый дом