Глава США рассказал о том, когда примет решение.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что скажет российскому коллеге Владимиру Путину о том, что если региональный конфликт на украинской территории не будет урегулирован, то власти из Вашингтона могут предоставить киевскому режиму противовоздушные ракеты Tomahawk собственного производства. Таким образом иностранный политик во время общения со СМИ с борта самолета, следовавшего на Ближний Восток, назвал условие передачи дальнобойных ракет для Вооруженных сил Украины. Он в очередной раз заметил, что никакого бы противостояния не произошло, если бы к этому не привела политика его предшественников из администрации США, президентом-демократов Барака Обамы и Джо Байдена.

Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk. Дональд Трамп, глава США

Трамп: Путин пойдет на урегулирование конфликта с Украиной.

Фото и видео: Белый дом