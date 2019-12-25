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Трамп рассказал об оружии США, "которого нет у России"
Сегодня, 8:10
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lesjasap

Трамп рассказал об оружии США, "которого нет у России"

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Американский президент похвастался государственным вооружением.

Дональд Трамп рассказал об американском оружии. По словам американского президента, такого нет  ни у России, ни у Китая.Об этом президент США рассказал на встрече с избирателями в Мичигане.

Я сказал: у нас есть системы, ракеты, военные... У нас системы, каких вы не видывали! У председателя Си Цзиньпина ничего такого нет, у Путина такого нет. Ни у кого нет того, что есть у нас

Дональд Трамп, президент США

По словам Трампа, "Больными" людьми можно считать тех, кто утверждает, что подобными высказываниями он разглашает государственные секреты США. Политик отметил, что просто хочет сказать о том, что американское вооружение является самым мощным в мире.

Трамп уверен, что спас миллионы американцев от коронавируса.

Теги: дональд трамп, мичиган, супероружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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