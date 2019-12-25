Ограничения будут сниматься поэтапно.

Дональд Трамп раскрыл план по снятию в США ограничений из-за коронавируса. Об этом глава государства рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик объяснил, что правительство страны планирует снимать введенные ограничения поэтапно.

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По словам Трампа, решение о снятия карантина будут принимать региональные власти в каждом штате на основании рекомендаций от администрации президента. Политик считает, что отдельные штаты могут рассчитывать на ослабление введенных мер уже в эту пятницу. Речь идет о территориях, в которых наблюдается благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Сам план по поэтапному снятию ограничений включает в себя три пункта. В них предусмотрены условия по заболеваемости жителей регионов, тестирование и установление режима работы больницы, а также сохранение санитарно-гигиенических требований. Планы правительства включают прогнозы по возможной распространении инфекции COVID-19 осенью, второй вспышкой.

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