Ранее 14 апреля президент США уже сообщил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что лидеры "большой семерки" призвали к реформированию ВОЗ. Об этом сообщает пресс-службой Белого дома.

В сообщении отмечается, что главы G7 ежегодно вносят более $1 млрд во Всемирную организацию здравоохранения. Однако страны "большой семерки" считают, что у ВОЗ отсутствует прозрачность и выбрано хронически неверное управление пандемией COVID-19.

Более того, ранее 14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ. Однако чуть позже генеральный секретарь ООН высказался, что Америка выбрала неподходящее время для прекращения финансирования.

Ранее мы сообщали о том, что в Великобритании продлили на три недели общенациональный карантин.