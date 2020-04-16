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Власти Великобритании продлили на три недели общенациональный карантин

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В стране зафиксировано 103 093 случая заражения коронавирусом.

В четверг, 16 апреля, стало известно, что в Великобритании продлевают общенациональный карантин на три недели. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевство и временно исполняющий обязанности премьер-министра Доминик Рааб.

Рааб выступил с заявлением, что правительство Великобритании приняло решение о продлении карантина. 

По последним последним данным, в Великобритании COVID19 заразилось более 100 тысяч людей, а скончалось от вируса почти 14 тысяч. 

Напомним, что Доминик Рааб временно заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, который лечится от коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что в Японии расширили режим ЧС на всю территорию страны из-за COVID-19.

Видео: Youtube/Sky News

Теги: великобритания, коронавирус, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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